وزيرة الخارجية الألمانية: الهجوم التركي المحتمل على سوريا ليس مبررا

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أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، خلال زيارة لها إلى إسطنبول معارضتها للعمليات العسكرية الجديدة التي تعتزم تركيا شنها على الشمال السوري.

وتعتزم أنقرة شن هجوم على وحدات حماية الشعب الكردي التي تعتبرها الحكومة التركية منظمة إرهابية.

وقالت بيربوك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الجمعة إنه من المعروف أن تركيا مهددة بالإرهاب، وبالطبع لكل شخص الحق في الدفاع عن النفس.

وأضافت الوزيرة أنه مع ذلك لم يشمل هذا الحق الانتقام أو الهجمات الاستباقية المجردة.

وقالت بيربوك: "من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، ينطبق هذا أيضا على شمال سورية".

وأضافت أن معاناة السوريين ستزداد سوءا بسبب تجدد الصراع العسكري، وفي الوقت نفسه ستظهر حالات عدم استقرار جديدة، لا تستغلها إلا المنظمات الإرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية.

ولم يقبل وزير الخارجية التركي هذه الحجة ورد بأنها عملية لمكافحة الإرهاب وليست صراعا عسكريا.

وقال تشاووش أوغلو إن تركيا لا تتوقع فقط كلاما من الحلفاء، ولكن تتوقع الدعم في هذه الحرب على الإرهاب.