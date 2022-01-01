آمال ماهر تطل بالأبيض في حفل رجوع الروح للجسد بمدينة العلمين الجديدة

بدأ حفل النجمة آمال ماهر منذ قليل، داخل بمدينة العلمين الجديدة، وسط عدد آلاف من الجماهير وتحت شعار "ملكة الغناء العربي"، ومن المفترض أن تقدم باقة من أجمل أغانيه في هذا الحفل.

وافتتحت آمال الحفل بأغنية "طوبة فوق طوبة"، وتفاعل معها الجمهور بالتصفيق، وترديد كلمات الأغنية وسط حماس وأجواء مليئة بالسعادة والفرح.

وظهرت آمال بفستان أبيض طويل، وضعت مكياج مناسب مع بشرتها، وحازت إطلالتها على إعجاب جميع الحضور، وتسمى هذة الحفلة "رجوع الروح للجسد" بعد غيابها عن الجمهور للفترة طويلة

جدير بالذكر روجت آمال ماهر لحفلتها، من خلال نشر بوستر الحفل عبر حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، علقت عليه قائلة: "أنا رجعالكم تاني، وبالنسبة لي دي مش أي حفلة عادية دي حفلة عودة الروح للجسد، وحشتوني أوي مفيش كلام يقدر يوصف قد إيه أنا مشتاقة لليوم ده.. أنا راجعة لحضن جمهوري الغالي، وده هيخلي الحفلة دي غير أي حفلة فاتت أو جاية، هستناكم كلكم نغني مع بعض".