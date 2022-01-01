زيادة أجور جامعي القمامة في بريطانيا بعد نزاع طويل

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انتهى نزاع طويل الأمد بين جامعي القمامة في بريطانيا بزيادة في الأجور تردد إن قيمتها تصل إلى 9ر12٪، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

ونظم أعضاء نقابة "يونايت" في كوفنتري إضرابا منذ أشهر بسبب خلاف مرير مع المجلس الذي يسيطر عليه حزب العمال.

وقالت النقابة إن الاتفاق تقدر قيمته بنحو 3600 جنيه إسترليني سنويا للعمال.

وقالت شارون جراهام، الأمينة العامة لنقابة "يونايت": "لقد أدى هذا الإجراء المتواصل إلى زيادات حقيقية في أجور أعضاء نقابتنا".

وأضافت جراهام: "ويمثل هذا الاتفاق مكافأة دفع عادلة ومنصفة، وتم إسقاط جميع التهم الموجهة ضد ممثلنا الضحية".