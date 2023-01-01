مصادر بـ«النقل»: لم تصدر تعليمات بآلية تطبيق قرار العمل يوم الأحد من المنزل حتى الآن

أكدت مصادر بوزارة النقل، عدم صدور تعليمات حتى الآن لهيئات وقطاعات الوزارة لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، بالعمل بنظام الأون لاين (من المنزل) كل يوم أحد، للموظفين ببعض المصالح الحكومية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين، بدءا من يوم الأحد 6 أغسطس المقبل حتى نهاية الشهر بالمصالح الحكومية والقطاع الخدمي.



وقالت المصادر لـ"الشروق" إن العمل غدا الأحد سيكون من داخل مقرات وهيئات الوزارة لعدم صدور أي قرارات باعتبار اليوم الأحد عمل من المنزل، ذاكرة أن وزير النقل كان في زيارة عمل إلى دولة المجر خلال الأيام الماضية وعاد أمس السبت إلى ميناء العين السخنة مباشرة لحضور فعاليات تسليم أولى محطات ميناء السخنة لأكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم.



وأضافت المصادر أنه فور صدور قرار من وزير النقل بآلية تنفيذ قرار رئيس الوزراء سيتم تعميمه على هيئات وقطاعات الوزارة لتنفيذه.