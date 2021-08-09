كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يطلقان تدريبات مشتركة مضادة للغواصات

أطلقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات مشتركة مضادة للغواصات، بمشاركة غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية، في المياه الواقعة بجنوب شبه الجزيرة الكورية اليوم السبت، وسط جهود مشتركة لتعزيز الاستعداد ضد التهديدات العسكرية من كوريا الشمالية.

وقالت البحرية الكورية الجنوبية، إن التدريب أُجري في المياه الواقعة قبالة جنوب جزيرة جيجو الجنوبية، بمشاركة المدمرة الكورية يولجوك يي المزودة بنظام ايجيس والغواصة الكورية يي سون-سين والغواصة الأمريكية يو إس إس أنابوليس، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وأضافت البحرية، أن التدريبات ركزت على إجراءات التصدي من خلال المحاكاة لغواصة كورية شمالية مثل البحث عن الهدف وتعقبه وتحديده.

وتابعت "أجري هذا التدريب لتعزيز قدرات قوات البحرية الكورية الجنوبية والأمريكية على المواجهة وتعزيز التوافقية استعدادا لتسلل الغواصات الكورية الشمالية وسط تنامي التهديدات من عمليات الاستفزاز الصاروخية من جانب كوريا الشمالية.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى إلى بحر الشرق يوم الاثنين، بعدما وصلت غواصة أمريكية من طراز لوس أنجلوس إلى قاعدة بحرية في جيجو في وقت مبكر من ذلك اليوم.

وتبرر كوريا الشمالية، تجاربها الصارزخية بأنها رد على التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التي ترى أنها تستهدف غزو أراضيها والإطاحة بنظامها.