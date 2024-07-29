أعلنت المعارضة الفنزويلية فوزها في الانتخابات الرئاسية، على الرغم من إعلان المجلس الانتخابي فوز الرئيس الحالي نيكولاس مادورو بفترة ولاية ثالثة.

وقال المجلس، اليوم الاثنين، إن مادورو فاز بفترة ولاية ثالثة بعد حصوله على نحو 51% من الأصوات، متغلبا على مرشح المعارضة إدموندو جونزاليس الذي حصل على نحو 44% من الأصوات.

مع ذلك، قالت زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، إن المعارضة فازت بـ 70% من الأصوات.

وقالت الصحفيين "لقد فزنا والعالم بأكمله يعلم ذلك".

وكان قد تم ترشيح جونزاليس بدلا من ماتشادو، التي تم منعها من الترشح.

ويذكر أنه قبل التصويت، توقع قليل من المراقبين في داخل فنزويلا وخارجها إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأثناء الاستعداد ليوم الانتخابات، تم احتجاز العديد من أعضاء المعارضة ومنع مرشحين منتقدين للحكومة من المشاركة في الانتخابات.

وكان يحق لنحو 6ر21 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم، بما في ذلك من يقيمون في الخارج.