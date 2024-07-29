محافظ الوادي الجديد يطمئن على أرصدة السلع الأساسية وسير العمل بوحدة تعبئة المواد الغذائية

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة "مصرية ماركت" التابع لوزارة التموين بمدينة الخارجة. جاء ذلك لمتابعة توافر كافة السلع الغذائية الأساسية، برفقة سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، ومحمد رجب، مدير عام التموين بالمحافظة.

ووجه المحافظ بطرح كميات من السلع الأساسية بمنافذ متنقلة في الأحياء النائية بالمدينة والقرى التابعة، تسهيلاً على المواطنين. كما شدد على متابعة أرصدة السلع بفروع الشركة في المراكز لتوفير أي عجز فيها.

وفي سياق متصل، تفقد الزملوط سير العمل بوحدة تعبئة وتغليف المواد الغذائية، التي يتم من خلالها تعبئة كميات من السكر المدعم في المحافظة. ووجه بطرحه في كافة المنافذ التابعة للوحدات المحلية بالمراكز بسعر 30 جنيهًا للكيلو.