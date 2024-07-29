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فاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1/4 مساء الإثنين في لقاء مؤجل من الجولة 19 ببطولة الدوري، لينفرد بصدارة جدول الترتيب ويقترب خطوة أكثر من التتويج باللقب.

ويدين الأهلي بهذا الفوز لنجمه الفلسطيني وسام أبو علي الذي سجل الهدفين الأول والثالث، وصنع الهدف الرابع لعمر كمال عبد الواحد، بينما هز إمام عاشور الشباك بهدف من ركلة جزاء في الدقائق 37 و64 و95 و97.

وأحرز الجزائري أحمد قندوسي الهدف الوحيد لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 50.

ورفع الأهلي رصيده إلى 72 نقطة لينفرد بصدارة الترتيب متفوقا بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز بينما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 44 نقطة في المركز الثامن.

سيطر الأهلي على الشوط الأول، ولكن دون خطورة حقيقية حيث لم تكن تسديدات أفشة وإمام عاشور ومروان عطية كافية لهز شباك سيراميكا.

كما ارتبك محمد بسام حارس مرمى سيراميكا في أكثر من كرة، وكاد أن يتورط مرتين أمام وسام أبو علي وإمام عاشور.

في المقابل أزعج صديق أوجولا مدافعي الأهلي بانطلاقاته وسدد كرة فوق العارضة، لكنه لم يجد معاونة كافية من زميليه المغربي أحمد بلحاج والجزائري أحمد قندوسي.

وترجم الأهلي سيطرته بهدف أول بعد مرور 37 دقيقة عندما تبادل محمد هاني الكرة مع إمام عاشور الذي سددها في أجساد مدافعي سيراميكا، ليقابلها وسام أبو علي بقدمه في الشباك بعد الارتطام بالقائم الأيمن.

وأنهى الأهلي الشوط الأول متفوقا في النتيجة، ولكنه استقبل هدفا بعد مرور خمس دقائق من الشوط الثاني بعد اختراق من أوجولا لمنطقة الجزاء، ليسدد قندوسي الكرة في شباك محمد الشناوي.

ولكن سيراميكا لم يهنأ بهدفه كثيرا حيث احتسب الحكم محمد معروف ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو التي أشارت بوجود عرقلة من سعد سمير لوسام أبو علي.

وتوترت أجواء اللقاء وتوقف اللعب لدقائق قبل أن يسدد إمام عاشور الهدف الثاني من ركلة الجزاء، ليتقدم الأهلي مجددا.

حاول مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تنشيط الصفوف بإشراك حسين الشحات وكريم نيدفيد مكان رضا سليم ومحمد مجدي أفشة.

وكاد سيراميكا أن يدرك التعادل بهدف ثان حيث سدد أوجولا كرة أنقذها محمد الشناوي في الدقيقة 68.

ومن ركلة ركنية للأهلي قابلها محمد عبد المنعم بلمسة سريعة بقدمه إلا أن محمد بسام حارس مرمى سيراميكا أنقذها ببراعة.

واستمرت الإثارة حتى الدقائق الأخيرة حتى سجل الأهلي هدفه الثالث من ركلة حرة سددها وسام أبو علي وخدعت محمد بسام في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وبعد أقل من دقيقتين مرر وسام أبو علي كرة بينية إلى عمر كمال عبد الواحد ليهز الشباك بهدف رابع بعد نزوله بديلا بثوان قليلة.