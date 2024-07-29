ماذا يأكل الرياضيون الأولمبيون في وجبة الإفطار؟

يتنافس حوالي 15,000 رياضي في باريس هذا الصيف. يصل معظمهم بخطط تفصيلية لما يأكلونه قبل وأثناء وبعد مسابقاتهم، وفقًا لنيويورك تايمز.

تقول سارة ويك، أخصائية تغذية رياضية ومديرة التغذية الرياضية في معهد الطب الرياضي بجامعة ولاية أوهايو: "جزء من تدريبهم هو تغذيتهم". وتضيف: "إنه مثل التدريب على القوة واللياقة. يجب أن يعرفوا ما يحتاجونه من تغذية ومتى يحتاجونها".

يحتاج الرياضيون إلى الكثير من الكربوهيدرات للطاقة وكميات كافية من البروتين لإصلاح عضلاتهم والتعافي بين التدريبات. تختلف احتياجات كل رياضي وحدث، لكنهم جميعًا يحتاجون إلى الوقود، وبكميات كبيرة. ومع ذلك، هذا لا يعني أنهم يأكلون الأطعمة الصحية فقط.

على سبيل المثال، يقدر يوسين بولت أنه تناول 100 قطعة من دجاج ماكدونالدز يوميًا في أولمبياد بكين 2008، لأنه كان طعامًا مألوفًا يمكن لمعدته تحمله. وفاز بثلاث ميداليات ذهبية.

وفيما يلي روتين إفطارهم، بالإضافة إلى بعض النقاط البارزة الأخرى.

تفضل الأمريكية هيلي باتن، راكبة الدراجات الجبلية، تناول الفطائر المغطاة بالموز قبل يوم السباق وأيضًا قبل التدريبات الشاقة. تقول إنها مصدر جيد للكربوهيدرات. تأكل عادة قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات من التدريب أو المنافسة.

بحلول الساعة 10 صباحًا، تكون على الدراجة. يمكن أن تشمل جلسات تدريبها ركوب الدراجة لمدة تصل إلى ساعتين إلى خمس ساعات، لذا من الضروري إحضار بعض الوقود. تختار باتن عادة مشروبًا عالي الكربوهيدرات، أو الجل، أو كعكة "بوب تارتس".

تقول باتن إنه لا يمكن "التظاهر" بعدم تحقيق أهداف الكربوهيدرات على الدراجة، حيث لا يمكنك الحفاظ على الوتيرة. تحتاج إلى 90 إلى 120 جرامًا من الكربوهيدرات في الساعة أثناء الركوب للحفاظ على طاقتها.

عندما استيقظ السباح الاسترالي لوك ويليان، في الساعة 7:20 صباحًا في يوم من أيام يوليو، توجه إلى وجبة الإفطار المفضلة لديه: كوبان من رقائق الذرة مع الحليب الكامل.

تابع هذه الوجبة بسباحة مفتوحة شاقة، وخلالها شرب مشروبًا رياضيًا يحتوي على 50 جرامًا من الكربوهيدرات. بعد السباحة، تناول شطيرتين من السلامي والجبن وقطعة كعك في الساعة 10 صباحًا للحصول على مزيج من الكربوهيدرات والبروتين.

ثم انطلق لركض "سهل" لمسافة ستة أميال، تلاه مشروب بروتين سريع - ثم رحلة إلى مقهى لتناول لاتيه وقطعة من كعكة الجبن. كل هذا كان قبل الساعة 11:30 صباحًا. سيكون الغداء بعد ساعتين.

الأمريكي، سي جي ألين، عداء الحواجز لمسافة 400 متر، احتل المركز الثاني في التصفيات الأولمبية للتأهل إلى ألعاب باريس.

في معظم الصباحات، يشرب ألين قهوة ممزوجة، والتي تحتوي على قائمة مدهشة من المكونات: قهوة فرنسية، فطر الكورديسيبس، زيت MCT، زبدة مغذية من الأعشاب، حليب أو كريمة مغذية من الأعشاب، مستخلص الفانيليا النقي، قرفة سيلان.

• وجبة طعام مع القهوة

يختار ألين عادةً "طعام كامل عالي البروتين" مع قهوته. في أحد الأيام في أوائل يوليو، اختار كيشي باللحم المقدد والبيض والبارميزان مع قشرة القرع.