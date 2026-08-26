خطف أكثر من 50 شخصا بعد هجوم عنيف لعصابة في هايتي خلف 47 قتيلا

قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن 47 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وإن ما يربو على 50 شخصا جرى خطفهم إثر هجوم مسلحين لمنطقة كانت تنعم بالسلام قرب بورت أو برنس عاصمة هايتي في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ويعتقد أنها كانت إحدى أكبر عمليات الخطف الجماعي في هايتي في السنوات القليلة الماضية، ويهدد أحد زعماء العصابات بقتل الرهائن إذا قتلت السلطات أيا من أفراد العصابة أثناء محاولة تأمين منطقة تقع في التلال المطلة على بورت أو برنس.

وهدم هجوم أمس الأول الأحد في كينسكوف الاعتقاد بأن الأمن المضطرب في الكاريبي يشهد تحسنا.

وقال رومين لو كور، رئيس مرصد هايتي في المبادرة العالمية ضد الجريمة المنظمة العابرة للقارات: "هذا اختبار سياسي وأمني كبير للحكومة والشرطة والبعثة الدولية على حد سواء".

وأشار إلى أن التهديد بإعدام الرهائن فخ، فإذا لم تتخذ القوات إجراء فستكون بذلك قد فشلت في حمايتهم، وإذا فعلت ومات رهائن، ستلقي العصابات باللائمة على الدولة.