نتنياهو خلال زيارته لمجدل شمس بالجولان المحتل: الرد الإسرائيلي قادم وسيكون قاسيا

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أجرى زيارة اليوم الاثنين، لموقع سقوط الصاروخ ببلدة مجدل شمس في الجولان المحتل.

وزعم في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء اليوم، أن «حزب الله أطلق، بدعم إيراني، صاروخا أودى بحياة 12 طفلا»، مشيرًا إلى أن «الرد الإسرائيلي قادم وسيكون قاسيا».

ووصف الهجوم الصاروخي على مجدل شمس بـ«الكارثة المروعة»، قائلًا إن «الطائفة الدرزية دفعت ثمنًا باهظًا جدًا في الحرب».

واتهمت إسرائيل حزب الله بإطلاق الصاروخ، لكن الحزب الذي يستهدف يوميا مواقع عسكرية إسرائيلية، قال إنه «لا علاقة» له بالحادثة.

من جانبها، حذرت مصر من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان بما قد يؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة.



وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية، أمس الأحد، أهمية دعم لبنان وشعبه ومؤسساته وتجنيبه ويلات الحرب.

وناشدت القوى المؤثرة في المجتمع الدولي التدخل الفوري لتجنيب شعوب المنطقة المزيد من التبعات الكارثية لاتساع رقعة الصراع، التي قد تُشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.