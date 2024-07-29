اعتقال جنود إسرائيليين من سجن سدي تيمان لاستجوابهم من قبل الشرطة العسكرية

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، باعتقال جنود إسرائيليين من سجن «سدي تيمان» لاستجوابهم من قبل الشرطة العسكرية.

وقالت القناة 14 العبرية، إن «الشرطة العسكرية أوقفت 10 جنود في سجن سدي تيمان، للتحقيق على خلفية الاعتداء على معتقلين فلسطينيين».

وتقلت القناة العبرية عن الجنود قولهم، إن «الشرطة العسكرية تطاردهم منذ عدة أشهر، بعد تحقيقات مختلفة حول الظروف الاعتقالية في سجن سدي تيمان».

من جانبه، انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، مشهد اعتقال الجنود، قائلًا إن «مشهد وصول عناصر من الشرطة العسكرية لاعتقال أبطال في معسكر سديه تيمان بالنقب مخجل جدا»، بحسب تعبيره.

وكشفت هيئة البث العبرية، اليوم الإثنين، عن إصابة أسير فلسطيني بجروح خطيرة إثر تنكيل 10 جنود إسرائيليين به في سجن «سدي تيمان» الذي يشهد عمليات تعذيب واسعة ضد المعتقلين.

وقالت مصادر عبرية، إنه تم نقل أسير إلى المستشفى بعد الاعتداء عليه في سجن «سدي تيمان» ووقوع مناوشات بين الجنود والشرطة العسكرية التي حضرت للمكان للتحقيق.

وبعد المناوشات بين الجنود وعناصر الشرطة العسكرية، أعلن عضو الكنيست ألموغ كوهين، مغادرته جلسات الكنيست والتوجه للمعتقل للوقوف إلى جانب الجنود.