اعتبر الناقد الفني طارق الشناوي، إطلاق اسم «صوت مصر» على الشركة المنتجة لآخر ألبومات الفنانة أنغام، بأنه «طاقة مبددة».

وقال خلال لقاء لبرنامج «صباح البلد»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، صباح الاثنين، إن لقب «صوت مصر» مخصص للفنانة الراحلة شادية، بعدما قدمت أغنية «يا حبيبتي يا مصر» عام 1970.

وأشار إلى عدم جواز إطلاق هذا اللقب على أي فنانة أخرى سواء أنغام أو شيرين عبدالوهاب، كما لا يمكن إطلاق لقب «كوكب الشرق» أو «جارة القمر» على أي فنانات بخلاف الراحلة أم كلثوم والفنانة القديرة فيروز.

ولفت إلى أن إقامة «أنغام» لحفل تحت مسمى «صوت مصر» أمر خاطئ، معقبًا: «مينفعش حد يبقى أمله إنه يلقب بصوت مصر، ممكن دي رغبة شخصية عندها (أنغام) وهي حابة ده، لكن اللقب كان ومازال مخصصًا لشادية».

وذكر أن الصراع الدائر على اللقب خاطئ منذ البداية، مختتمًا: «أنا أحب أنغام وشيرين على المستوى الشخصي وعلاقتنا جيدة، لكن الفنانة عليها ألا تبدد طاقتها في لقب، بل توجه كل قوتها في المحتوى الفني الذي تقدمه».

طارق الشناوي يثير الجدل: أنغام مش صوت مصر pic.twitter.com/EbwXRC2XBe — صدى البلد (@baladtv) July 29, 2024

وأمس الأحد، طرحت أنغام ألبومها الأول من إنتاج شركة «صوت مصر»، والذي يحمل عنوان «تيجي نسيب».

ويعد ألبوم «تيجي نسيب» عودة لأنغام لطرح الألبومات الغنائية الكاملة، بعد غياب دام 4 سنوات طرحت فيها أغنيات منفردة.