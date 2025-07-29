إعلام عبري: تحركات لإعادة سفير إسرائيل بالإمارات إثر تصرفات غير مقبولة

كشف إعلام عبري، مساء الثلاثاء، تورط سفير إسرائيل لدى الإمارات يوسي شيلي، في قضايا أخلاقية، ما أثار استياء في أبو ظبي، وسط تحركات إسرائيلية غير معلنة لإعادته إلى تل أبيب.

وقالت القناة 12 العبرية إن شيلي، الذي يشغل منصب السفير الإسرائيلي في أبو ظبي منذ نوفمبر 2024، وشغل سابقًا منصب المدير العام لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "سيُعاد قريبًا إلى إسرائيل بعد تصرفات غير مقبولة أثناء وجوده في حانة برفقة إسرائيليين وإسرائيليات".

ووفق القناة، فإن الواقعة تعود إلى عدة أشهر مضت، حين شوهد شيلي مساء يوم جمعة في إحدى الحانات، وهو يتصرف بطريقة وُصفت بأنها "غير مألوفة، وغير متوافقة مع المعايير المتوقعة من سفير".

ونقلت عن 3 مصادر مختلفة، أن السفير الإسرائيلي "تصرف بشكل لا يليق بموقعه"، مشيرة إلى أن الحادثة "مثلت مساسًا بالجوانب الأخلاقية والقيمية والشخصية"، دون أن تكشف تفاصيل إضافية.

وأضافت أن حراس السفير شيلي كانوا شهودًا على الواقعة، وقاموا لاحقًا بإبلاغ رؤسائهم والجهات الأمنية الإسرائيلية بما شاهدوه بأعينهم.

وذكرت القناة أن الحدث أثار ضجة في الأوساط الدبلوماسية والسياسية في إسرائيل، بعد أن أرسلت السلطات الإماراتية، عبر قنوات غير رسمية، رسالة واضحة إلى إسرائيل أنها لا تريد سفيرها، وأكدت أن سلوكه غير مقبول ويمس بكرامتهم.

وأشارت إلى أن هذه التطورات دفعت دوائر مقربة من نتنياهو لبدء البحث عن بديل له.

ولا يُعرف ما إذا كان بحوزة السلطات الإماراتية توثيق للواقعة أم لا، وفق ذات المصدر.

ونقلت القناة 12 عن مصدر إماراتي مقرّب من الحكومة ومطّلع على التفاصيل قوله: "الحادثة المعنية لا تمثل السلوك المتوقع من شخص من المفترض أن يمثل العلاقات المتنامية بين الدولتين، وبالتأكيد ليس من شخص يُفترض به أن يُمثّل مصالحهما المشتركة".

من جانبه، نقل موقع "والا" العبري عن مكتب نتنياهو، أنه لم يقرر بعد إعادة السفير الإسرائيلي المتورط بقضايا أخلاقية إلى إسرائيل.

ويوسي شيلي من مواليد عام 1957 في بئر سبع، وهو رجل أعمال إسرائيلي، وسفير سابق في البرازيل.

وتأتي هذه الأزمة في ظل ما يروّج له رسميا من "علاقات استراتيجية متينة" بين إسرائيل والإمارات منذ توقيع اتفاقية التطبيع في 13 أغسطس 2020.

ورغم توقيع الجانبين اتفاقيات تعاون في مجالات متعددة، من بينها الزراعة والتبادل التجاري، إلا أن قضايا بسيطة مثل إدخال شحنة تمور غير مخصصة للبيع، كشفت عن وجود خلافات تنظيمية وسوء تنسيق. حيث قالت القناة 12 العبرية في 21 يونيو 2024، إن إسرائيل منعت إدخال 100 كيلوجرام من التمور مع نوى لاستخدام السفارة ومقر إقامة السفير.

وأثار القرار غضب الإمارات، التي طلبت من وزارة الخارجية حلّ المشكلة. لكن وزارة الزراعة الإسرائيلية تشددت في موقفها ورفضت توفير حل.