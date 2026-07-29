ارتفاع حصيلة زلزال اليابان إلى 13 قتيلا وعشرات المصابين والمفقودين

لقي شخصان على الأقل حتفهما في انفجار وقع داخل مركز تجاري عقب زلزال قوي ضرب جنوب غربي اليابان، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية الأربعاء.

وقالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إن حصيلة قتلى الزلزال ارتفعت إلى 13 شخصا، بينما لا يزال العديد من الأشخاص مصابين أو في عداد المفقودين، بحسب وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وقالت تاكايتشي " مازال هناك أشخاص في انتظار إنقاذهم، هذا بمثابة سباق مع الوقت ". وأضافت " سنبذل قصارى جهدنا للعثور على أكبر قدر من الأشخاص وإنقاذهم".

ويعتقد أن الانفجار بالمركز التجاري نجم عن تسرب للغاز عقب الزلزال الذي بلغت قوته 1ر7 درجة، وضرب محافظة كوماموتو في جزيرة كيوشو الرئيسية جنوب غربي اليابان بعد ظهر الثلاثاء.

وبثت (إن إتش كيه) لقطات صورها أحد سائقي السيارات تُظهر لحظة وقوع الانفجار، الذي أدى إلى انهيار الأسقف والجدران وانكشاف الهيكل الفولاذي للمبنى.

وبحسب مشغل المركز التجاري، كان قد تم إجلاء الموظفين والمتسوقين بالفعل بسبب الزلزال عندما وقع الانفجار.

كما ألحق الزلزال أضرارا بعدد من المباني والطرق الأخرى في المنطقة، وأصيب عشرات الأشخاص، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ومازالت خدمات قطار الطلقة وبعض المطارات متوقفة، في الوقت الذي يتواصل فيه تقييم حجم الأضرار بعد يوم من وقوع الزلزال الذي ضرب منطقة كوماموتو على جزيرة كيوشو الرئيسية بجنوب المنطقة، حسبما ذكرت أسوشيتد برس (أب).

وأفادت (إن إتش كيه) صباح اليوم الأربعاء بانهيار مدخنة في مصنع للورق، حيث عُثر لاحقا على شخصين في حالة توقف قلبي رئوي، وهي عبارة تُستخدم عادةً في اليابان قبل تأكيد الوفاة رسميًا من جانب طبيب.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا للصحفيين إن 36900 منزل مازالوا بدون كهرباء، و9500 منزل بدون غاز، كما أن شبكات الاتصالات مازالت لا تعمل في بعض المناطق.

وأضاف أن أكثر من 9000 تركوا منازلهم للبقاء في أكثر من 500 مكان إيواء، موضحا أنه تم إضافة مصادر للطاقة بحيث يمكن تزويد مراكز الإجلاء بأجهزة تكييف. ويشار إلى أن اليابان تشهد موجة حر ، حيث من المتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة في المنطقة 32 درجة مئوية.

وذكرت أسوشيتد برس (أب) أن تاكايتشي قالت إن الحكومة الاتحادية تستعد لتقديم الطعام والمستلزمات الضرورية للمناطق الأكثر تضررا. كما قدمت تعازيها للضحايا وأقاربهم، وحثت كذلك المتضررين من الزلزال على الاعتناء بأنفسهم في ظل الطقس الحار.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الجدران الحجرية لقلعة كوماموتو، المقصد السياحي الشهير قد تضررت بسبب الزلزال، مشيرة إلى أن هذه الجدران كانت قد تضررت بشدة من زلزال 2016 ومازالت تخضع للإصلاح.

وكانت منطقة كوماموتو قد تعرضت لزلزال قوي عام 2016 أودى بحياة ما لا يقل عن 50 شخصا.