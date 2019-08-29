المحكمة العليا في كوريا الجنوبية تأمر بمراجعة إدانة وريث سامسونج بالرشوة

أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، محكمة أدنى في الدرجة بمراجعة حكمها الصادر مع وقف التنفيذ بحق وريث شركة سامسونج، لي جاي-يونج، في فضيحة رشوة كبيرة أسهمت في الإطاحة برئيسة كوريا الجنوبية السابقة باك كون هيه، وفقا لوكالة "يونهاب" للأنباء.

وكان حكما بالسجن 5 سنوات قد صدر في البداية بحق الرئيس الفعلي لسامسونج في عام 2017 لإدانته بتقديم رشوة لصديقة مقربة من باك بينما كان يسعى للحصول على مساعدة الحكومة في خلافة والده وضان السيطرة على مجموعة سامسونج.

وتم إطلاق سراح لي بعد ذلك بعام بعد أن خفضت محكمة الاستئناف العقوبة إلى السجن سنتين ونصف السنة مع وقف التنفيذ لـ4 سنوات، وإسقاط أغلب تهم الرشوة ضده.

ومع ذلك، قالت المحكمة العليا إنه لابد من إدانه لي فيما يتعلق بتقديم نحو 5 مليارات ون (4.1 مليون دولار) لصديقة الرئيسة، تشوي سون سيل، وهي تهم تم استبعادها من الحكم السابق.

كما أمرت المحكمة العليا بمراجعة المحكمة الأدنى في الدرجة للقضايا التي اتهمت فيها الرئيسة السابقة وصديقتها، والتي صدر فيها الحكم بحقهما بالسجن 25 و20 سنة على الترتيب.