الكويت والأردن يبحثان مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية

بحث رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني الدكتور أيمن الصفدي والوفد المرافق له، مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما بحث الجانبان - خلال اللقاء الذي عُقد بقصر السيف اليوم الخميس، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وسفير الكويت لدى الأردن عزيز رحيم الديحاني - أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني الدكتور أيمن الصفدي قد وصل إلى الكويت الليلة الماضية، في زيارة رسمية تستغرق يومين، يلتقي خلالها عددًا من كبار المسؤولين الكويتيين.