 الكويت والأردن يبحثان مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكويت والأردن يبحثان مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية

وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي
أ ش أ
نشر فى : الخميس 29 أغسطس 2019 - 4:31 م | آخر تحديث : الخميس 29 أغسطس 2019 - 4:31 م

بحث رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني الدكتور أيمن الصفدي والوفد المرافق له، مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما بحث الجانبان - خلال اللقاء الذي عُقد بقصر السيف اليوم الخميس، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وسفير الكويت لدى الأردن عزيز رحيم الديحاني - أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني الدكتور أيمن الصفدي قد وصل إلى الكويت الليلة الماضية، في زيارة رسمية تستغرق يومين، يلتقي خلالها عددًا من كبار المسؤولين الكويتيين.

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