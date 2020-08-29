 ترامب يزور المناطق المتضررة من أعصار لورا في تكساس ولويزيانا - بوابة الشروق
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ترامب يزور المناطق المتضررة من أعصار لورا في تكساس ولويزيانا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أ ش أ
نشر في: السبت 29 أغسطس 2020 - 10:48 م | آخر تحديث: السبت 29 أغسطس 2020 - 10:48 م

يتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ولايتي تكساس ولويزيانا، اليوم السبت، للقيام بجولة للاطلاع على الأضرار التي سببها إعصار لورا، والذي دمر منازل وشركات عندما ضربت الشاطئ هذا الأسبوع برياح بلغت سرعتها 150 ميلا في الساعة.

ونقلت صحيفة (يو.إس.إيه.توداي) عن بيان البيت الأبيض القول إن ترامب سيزور بحيرة تشارلز ولويزيانا وأورانج بولاية تكساس.

ومن المقرر أن يقوم بمسح الأضرار الناجمة عن العاصفة من الفئة 4، التي وصلت إلى اليابسة يوم /الخميس/، وتلقي إحاطات بشأن عمليات الطوارئ وجهود الإغاثة، حيث وصل ترامب إلى لويزيانا الساعة بعد ظهر اليوم بتوقيت أمريكا .

وتسببت العاصفة في ترك عشرات الآلاف بدون كهرباء، ووفاة 14 شخص، ووقع ترامب يوم الجمعة إعلان يعتبر ولاية لويزيانا منكوبة.

وقدرت وزارة الصحة في لويزيانا أن أكثر من 220 ألف شخص بدون ماء. قد تستغرق استعادة هذه الخدمات أسابيع أو شهورا، وقد تستغرق إعادة البناء الكاملة سنوات.


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