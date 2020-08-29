الجزائر تؤكد استعدادها لمساعدة مالي في المرحلة الراهنة

جدد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، في إطار زيارته إلى باماكو، استعداد بلاده لمرافقة مالي" في هذه الظروف الخاصة كما فعلت دائما".

وفي وقت سابق اليوم، وصل بوقادوم، إلى باماكو عاصمة مالي في زيارة تستغرق يوما واحدا.

وأصبحت مالي في قبضة مجلس عسكري، يطلق على نفسه اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، منذ انقلاب عسكري في 18 أغسطس الجاري.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان صحفي اليوم إن بوقادوم أجرى محادثات مع أعضاء اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب بمالي، تناولت "الوضع السائد في مالي وسبل الخروج من الأزمة".

وأكد بوقادوم "على التزام الجزائر الراسخ تجاه مالي وشعبه الشقيق، على اعتبار الرابط الوثيق الذي ميز العلاقات بين البلدين.. بما في ذلك في سياق تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي الناتج عن مساعي الجزائر".

وحسب البيان فقد "سلط بوقادوم الضوء على قناعة الجزائر بأن الطريقة السلمية للحوار بين أبناء البلد، هي وحدها القادرة على إطلاق عملية حقيقية لتجاوز الصعوبات الحالية."

ودعا قادة دول غرب أفريقيا(إيكواس) اليوم الجمعة المجلس العسكري الجديد في مالي إلى تسليم السلطة "فورا" إلى حكومة مؤقتة مدنية.

وبعد قمة امتدت على مدار يوم اليوم ، دعت إيكواس إلى اختيار رئيس مدني ورئيس وزراء لقيادة حكومة مؤقتة، مضيفة أن الاثنين قد لا يخوضان الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجاء في البيان أن الحكومة المؤقتة يجب أن تجري انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون 12 شهرا.