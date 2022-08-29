ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال شهور الصيف أمرا لا مفر منه إلا عن طريق بعد الوصفات والحيل والتي يأتي من بينها الأطعمة التي يفضل تناولها خلال فصل الصيف.

ونشر موقع "إن دي تي في" مجموعة من المعلومات حول الأطعمة التي تساعد على تبريد الجسم.

*ماء

أفضل طريقة للحفاظ على درجة حرارة الجسم الصحيحة هي الترطيب بانتظام، لذلك يجب شرب 2.7 إلى 3.7 لتر من الماء يوميًا للحفاظ على برودة الجسم.

*بطيخ

يعتبر البطيخ من أعلى الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، حيث يتكون من حوالي 90٪ ماء، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تحافظ على برودة الجسم.

*بصل

لا يهدئ البصل الجسم فحسب، بل يحمي الجسم أيضًا من ضربات الشمس، حيث يساعد في تقليل درجة حرارة الجسم والحفاظ عليه باردًا بشكل طبيعي.

*خيار

يعد الخيار من أعلى الخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، كما أنه غني بالألياف التي تساعد في علاج الإمساك الذي قد يحدث بسبب الطقس الحار.

*اللبن الرائب

اللبن الرائب هو أحد أفضل منتجات الألبان التي يجب إضافتها إلى النظام الغذائي هذا الصيف، وذلك لأن معظم الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم والدواجن قد تزيد من حرارة الجسم، بينما اللبن الرائب غني بالبروتين ويبرد أيضًا حرارة الجسم.

*ماء جوز الهند

يعتبر ماء جوز الهند طريقة رائعة لزيادة كمية المياه التي تتناولها إذا وجدت مياه الشرب مملة، كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن المختلفة التي تساعد في حماية الجسم من الأمراض في الصيف.

*الصبار

يساعد الصبار على تهدئة الجسم إذا تم تناوله بانتظام، وذلك لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات وقد يكون مفيدًا إذا تم وضعه على الجلد مباشرة.

*الحمضيات

تعد ثمار الحمضيات مصدرًا رائعًا للترطيب وفيتامين C، وكلاهما يعمل كدرع ضد الطقس الحار.