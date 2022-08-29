قال حسين الجمال، أمين عام نقابة المحامين، مقرر معهد المحاماة، إنه تقرر منح إجازة للملتحقين بالدورة الخامسة لمعهد المحاماة بالقاهرة الكبرى، يومي الأربعاء والأحد المقبلين، لإجراء الانتخابات على مقعد النقيب العام للمحامين، المقرر لها يوم الأحد المقبل، على أن تستأنف المحاضرات يوم الأربعاء 7 سبتمبر، وفقًا لجدول المحاضرات.

يذكر أن معهد المحاماة يعقد محاضرتين أسبوعيا، يوم الأحد لنقابات شمال وجنوب القاهرة وحلوان والقاهرة الجديدة، ويوم الأربعاء لنقابات شبرا الخيمة، وشمال وجنوب الجيزة، ويعد شرطًا للقيد بالجدول الابتدائي، ويهدف إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني، وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل.

ويسعى مجلس المحامين لتطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط وأساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.

ويطمح مجلس المحامين في تطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط واساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.