أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن آخر موعد لتسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين لتحديث البيانات المطلوبة لحاملي البطاقة من خلال بوابة مصر الرقمية، وذلك بعدما تم مد المدة المحددة لمدة شهر.

تحديث البيانات على بطاقات التموين

هذا وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت فى وقت لاحق استثناء كلًا من أسر السجناء، وكبار السن من غير القادرين على الحركة، من عملية التحديث على أن يُقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.

آخر موعد لتسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين

هذا وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أوضحت الموعد النهائي لتسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقات التموين عبر موقع دعم مصر الإلكتروني أو بوابة مصر الرقمية على أن يوم الجمعة الموافق 30 سبتمبر المقبل.

ويستلزم على جميع حاملي بطاقة التموين أن يكونوا قد تلقوا رسالة ببون صرف الخبز المدعم، تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول والاسراع أيضًا في إدخال رقم المحمول إلكترونيًا.

وحاول وزير التموين والتجارة الداخلية التيسير على المواطنين، من خلال بعض القرارات التي يتم تطبيقها لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول، حيث لا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه.

كما تضمن القرار عدم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول، ليكتفى برقم البطاقة التموينية والرقم القومى ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة.

تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين

ويمكنك الدخول إلى موقع دعم مصر وتسجيل رقم المحمول من خلال الضغط على الرابط التالي من هنـــــــــــــــــــــــــــا، ومن ثم عليك إدخال رقم البطاقة التموينية المكونة من 12 رقمًا، واتباع الخطوات التالية:

- يظهر أمامك اسم صاحب البطاقة التموينية وبجوارها خانة تسجيل رقم المحمول.

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- ادخل الرقم الخاص بك في الأيقونة المحددة، ومن ثم اضغط على مربع تأكيد من رقم المحمول.

- سوف تظهر أمامك رسالة جاري فحص الطلب.