كشفت صحيفة سعودية، الاثنين، عن بدء تطوير 5 مساجد تاريخية في منطقة مكة المكرمة، غربي المملكة، ضمن مشروع أطلقه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل 4 سنوات.



وقالت صحيفة "عكاظ"، إن تطوير المساجد الخمسة يأتي ضمن المرحلة الثانية من مشروع "تطوير المساجد التاريخية" ويهدف إلى "حماية نسيجها التاريخي وترميمها، إضافة إلى إطالة عمرها والحفاظ على سلامة طابعها المعماري المتأثر بتغيرات أنماط مناخ الأرض خلال القرون والعقود السابقة".



يدور الحديث عن مسجد "البيعة" الذي بناه الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور بالقرب من جمرة العقبة بمشعر منى.



وسمي المسجد بهذا الاسم كونه أقيم مكان البيعة التي نتجت عنها هجرة النبي محمد في مشعر منى، ويتميز المسجد بخصائص معمارية فريدة، تعتمد على مجموعة من القيم الفنية والسياقية في مجال العمارة والبناء.



ظل المسجد متورايا عن الأنظار خلف جبل العقبة، إلا أنه أصبح جزءاً ظاهراً من معالم وآثار مكة المكرمة والمشاعر المقدسة منذ عام 2007 بفضل مشاريع توسعة الجمرات.