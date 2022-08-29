روسيا تؤكد زيارة وفد وكالة الطاقة الذرية إلى محطة زاباروجيا هذا الأسبوع

قال الممثل الدائم لروسيا لدى وكالة الطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف، إن وفدا مكونا من حوالي 15 عضوا من وكالة الطاقة الذرية سيزور محطة زاباروجيا هذا الأسبوع للوقوف على حقيقة الأوضاع هناك.

وأشار أوليانوف، في تصريح لوكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الاثنين، أن أعضاء الوفد سوف يتعاملون مع قضايا الضمانات والسلامة النووية، مضيفا"أنه سيرافق هذا الوفد فريق كبير من موظفي هيئة الأمم المتحدة، ممن يتعاملون مع القضايا اللوجستية والأمنية، موضحا أن وفد وكالة الطاقة الذرية غادر صباح اليوم إلى زاباروجيا.

وتابع أن مهمة هذه البعثة سوف تستغرق وقتا طويلا، لأن المدير العام للوكالة الذرية يريد الإبقاء على عدة أشخاص في المحطة على أساس دائم، مشيرا إلى أن روسيا قدمت مساهمة كبيرة في الإعداد لهذه المهمة على أمل أن تؤدي زيارة الوفد إلى تبديد التكهنات بشأن وضع المحطة وتضع حدا للمخاطر والتحديات التي تواجهها جراء القصف الأوكراني.

وكان مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، أعلن في وقت سابق، أن بعثة الوكالة ستتوجه إلى محطة زاباروجيا وستصل إلى هناك خلال الأسبوع الجاري.