هشام عباس يفتتح حفل مهرجان القلعة بأغنية «قول عليه مجنون»

اختتم النجم هشام عباس حفله بمهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته الـ31 بأغنية "قول عليا مجنون" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وبدء هشام الحفل بتحية الجمهور حيث عند ظهوره علي خشبة المسرح قام الجمهور بالترحيب الشديد قائلين “بنحبك” وقدم بعدها أغننية متبطليش في أجواء مليئة بالحب والبهجة.

وقدم النجم هشام عباس، خلال حفله بمهرجان القلعة للموسيقي والغناء، عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور، منها (زمان وأنا صغير وأحلى ما فيكي وقول عليا مجنون وشوفي وعيني وطول ما أنت بخير والسهر والانبساط وفينه ويتربى في عزو وساعة لقلبك وسامع قلبي).

وأنهت سيمون حفلتها وقدمت أغاني مثل: "في حاجة كده"، "مش نظرة وابتسامة"، "بتكلم جد"، وسط تفاعل كبير من جمهور القلعة على نغمات أغانيها.

وكرمت الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة 11 شخصية أثرت الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، أمس الجمعة، إلى جانب أسماء ساهمت في نجاح الدورات السابقة وهم الدكتور مصطفى ناجي رئيس دار الأوبرا الأسبق، اسم الشاعر الكبير الراحل شوقي حجاب، اسم الفنان الراحل أحمد منيب، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، الشاعر مجدي نجيب، السوبرانو تحية شمس الدين المدير الفني لفرقة أوبرا القاهرة، المايسترو ناير ناجي، المطربة ريهام عبد الحكيم، المهندس ياسر شعلان مدير عام الإضاءة بالأوبرا، ابتسام حلمى مدير عام المكتب الفنى والتصميمات بالأوبرا، محمد السيد عبد المقصود من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا.