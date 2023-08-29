سفير فلسطين في ليبيا: موقف الحكومة عبر عنه الشعب الليبي والدبيبة أكد لنا إقالة المنقوش

قال السفير الفلسطيني لدى ليبيا محمد رحال، في تصريح لـ RT، إن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، أكد لنا خلال زيارته مقر السفارة بطرابلس على موقف ليبيا الداعم للقضية الفلسطينية.

وأضاف محمد رحال أن رئيس الحكومة أعلن عن إقالة نجلاء المنقوش من منصبها كوزيرة خارجية الدولة الليبية.

وصرح بأن الدبيبة أكد لهم اتخاذ الإجراءات الرادعة مع أي مسؤول على تواصل مع الجانب الإسرائيلي.

وأفاد الدبلوماسي بأن موقف السفارة الفلسطينية بليبيا عبر عنه الشعب الليبي برفضه لأي محاولات للتطبيع مع إسرائيل وتضامنه مع القضية الفلسطينية.

وفي وقت سابق اليوم أعلن رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، إقالة وزير الخارجية نجلاء المنقوش، عقب اللقاء الذي جمعها بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في روما.

وأكد الدبيبة خلال زيارة قام بها الدبيبة يوم الاثنين لسفارة دولة فلسطين للتعبير عن موقف ليبيا الداعم والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة من داخل مقر سفارة دولة فلسطين، رفضه لما قامت به نجلاء المنقوش، مشددا على أن هذا الموقف لا يمثل حكومة دولة ليبيا وشعبها.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قد كشفت أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، عقد لقاء سريا الأسبوع الماضي في العاصمة الإيطالية روما، مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.

وذكرت الصحيفة أن هذا الاجتماع هو الأول على الإطلاق بين الوزيرين، بهدف بحث إمكانيات التعاون والعلاقات بين تل أبيب وطرابلس والحفاظ على تراث اليهود الليبيين.

كما أفادت "يديعوت أحرونوت" بأن إسرائيل وليبيا أجريتا خلال العقد الماضي اتصالات سرية من خلال وزارة الخارجية والموساد.

جدير بالذكر أن مراسل RT في ليبيا قد أفاد بأن وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، غادرت طرابلس عبر مطار معيتيقة الدولي متجهة إلى تركيا عقب الكشف عن اللقاء السري الذي جمعها بوزير الخارجية الإسرائيلي في روما.