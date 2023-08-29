القبض على 8 متهمين بسرقة مليون جنيه من تاجر في أكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على 8 متهمين انتحلوا صفة رجال شرطة وقاموا بسرقة مليون جنيه من تاجر بالإكراه بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من تاجر اتهم فيه عددا من الأشخاص بسرقة مليون جنيه منه بالإكراه، وذكر أنهم استدرجوه بعد إيهامه بقدرتهم على استبدال

المبلغ إلى فئة الدولار.

وأضاف المبلغ أنه فور وصوله فوجئ بالمتهمين يدعون أنهم رجال شرطة، واحتجزوه داخل سيارة، واعتدوا عليه بالضرب، ثم استولوا على النقود وفروا هاربين.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة 8 عاطلين، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المبلغ المستولي عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.