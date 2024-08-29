نقيب المهندسين: نتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات ITI لإعداد كوادر مميزة

أكد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين تعاون النقابة مع معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، لإعداد كوادر متميزة من مهندسي مصر بكافة المحافظات، وإتاحة فرص تدريب في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات تتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

جاء ذلك خلال زيارته معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بفرع المعهد بالقرية الذكية، يرافقه وفد من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بنقابة المهندسين بالقاهرة.

وقال النبراوي إن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة النقابة ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالنقابة لبحث سبل التعاون مع المعهد لإعداد كوادر متميزة من مهندسي مصر، وفي إطار سعي نقابة المهندسين لتقديم خدمات داعمة للحفاظ على المستوى الفني والمهني لمهندسي مصر.

واستقبلت وفد النقابة الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ شرحت أنشطة ومبادرات المعهد والتجارب الناجحة ونماذج الأعمال التي يمكن الاستفادة منها لصالح نقابة المهندسين.

وفي السياق نفسه، أشار المهندس أحمد مهران، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بنقابة المهندسين بالقاهرة، إلى أن اللجنة لديها خطة لتأهيل الآلاف من المهندسين في كافة محافظات مصر من خلال مبادرات تستهدف إتاحة فرص تدريب متميزة من أجل التوظيف وبأقل تكاليف ممكنة وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وحضر اللقاء عددٌ من المختصين وأعضاء مجلس النقابة، منهم: المهندس أحمد مهران، عضو مجلس نقابة المهندسين بالقاهرة، ورئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بنقابة القاهرة، والدكتور محمد أبو رزقة، عضو الهيئة الاستشارية للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. كما حضر الدكتور محمد الحماحمي، عضو الهيئة الاستشارية للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس عمرو نبيل، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وقيادات معهد تكنولوجيا المعلومات ITI- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.