صندوق تطوير التعليم: دورات مجانية في اللغات والتكنولوجيا بجميع الجامعات الحكومية

أعلنت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، عن توفير دورات تدريبية مجانية في اللغات الأجنبية والمهارات التكنولوجية داخل جميع الجامعات الحكومية، بهدف تأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والدولي.

وقالت في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، الخميس: «أي طالب أو خريج يقدر يتوجه إلى مراكز التأهيل الوظيفي في أقرب جامعة حكومية له، ويقدم على كورسات تدريب في اللغات الأجنبية مجانًا، وكمان يشارك في اختبارات دولية معتمدة».

وأشارت إلى أن الصندوق يشارك في محاور اللغات، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، ضمن مبادرة «Be Ready» التي أطلقتها وزارة التعليم العالي، موضحة أن الخدمات تشمل إجراء اختبارات دولية بالتعاون مع جهات عالمية مثل «الأميديست» و«معهد جوته»، مع منح الأولوية لطلاب السنوات النهائية بالجامعات والخريجين الجدد.

وكشفت الأمين العام أن المبادرة سجلت حتى الآن أكثر من 80 ألف طالب، لافتة إلى أن التدريب يتم داخل الجامعات، بينما تُعقد الاختبارات مع جهات دولية معتمدة.

وأضافت أن الصندوق أبرم اتفاقية مع شركة «سيسكو» العالمية لتقديم دورات مجانية تمنح المتدربين «رخص مزاولة مهنة» في تخصصات مطلوبة مثل فني شبكات وأمن سيبراني، بجانب برامج متخصصة في الذكاء الاصطناعي واللغة الإنجليزية للأغراض التقنية.

وأكدت أن هذه الخدمات متاحة لشريحة واسعة تبدأ من طلاب الصف الثالث الإعدادي وحتى سن 65 عامًا، مع إعطاء الأولوية لطلاب السنوات النهائية والخريجين الجدد، مشددة على أن المهارات التكنولوجية اليوم أصبحت «ضرورة إجبارية وليست اختيارًا».