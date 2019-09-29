«التعمير والإسكان» يوقع عقد مبنى البنك بالعاصمة الإدارية

وقع حسن غانم ــ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان ــ عقدا مع أسامة بشاى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإنشاءات لتنفيذ وإنشاء المبنى الإدارى للبنك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال فتحى السباعى رئيس مجلس إدارة البنك إنه سيتم تمويل تكلفة إنشاء المبنى من حقوق الملكية بالبنك والتى تتجاوز 5 مليارات جنيه.

توقع السباعى أن يكون لهذا المقر الجديد مردودا إيجابيا على نشاط البنك، وبالتالى زيادة إيراداته وأرباحه.

أوضح أن هذا المقر سيكون مجهزا بأحدث التكنولوجيا، وسيضم بجانب إدارات البنك مركزا للأرشيف الإلكترونى لجميع مستندات البنك.

أكد السباعى أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون مركزا إداريا وتجاريا مهما، والاستثمار بها سيكون له مردود إيجابى كبير.

وقال حسن غانم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، إن المبنى المقرر إنشاؤه يتضمن أيضا فرعا للبنك وليس مقرا إداريا فقط، مؤكدا حرص البنك على التواجد بالعاصمة الإدارية الجديدة، كونه رائدا فى التنمية العمرانية والتطوير.

أشار غانم إلى إمكانية قيام بنك التعمير والإسكان بتقديم تمويل عقارى للعملاء الراغبين فى الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة من الموظفين وغيرهم، سواء داخل أو خارج مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى.

وقال محمد الألفى مساعد رئيس البنك للشئون الهندسية والاستثمار، إن المبنى يقع على مساحة 9843 مترا مربعا، وتصل تكلفة إنشائه إلى 636 مليون جنيه، متوقعا الانتهاء من إنشاء المبنى وتجهيزه خلال 18 شهرا.

أضاف غانم، فى تصريحات له على هامش توقيع عقد تنفيذ مشروع مبنى البنك الادارى بالعاصمة الادارية الجديدة، أنه سيتم إضافة ثلاثة فروع جديدة قبل نهاية العام الحالى 2019 لتصل شبكة الفروع إلى 90 فرعا، موضحا أن الخطة تهدف إلى الوصول بشبكة الفروع إلى مائة فرع خلال العام المقبل.

واضاف حسن غانم ان اجمالى المحفظة الائتمانية إلى سجلت 18 مليار جنيه بنسبة نمو 25%، ويبلغ اجمالى ما تم ضخه للتمويل العقارى نحو 6.6 مليار جنيه.

وأضاف أن البنك قام بضخ 4.8 مليار جنيه من هذا المبلغ ضمن مبادرة البنك المركزى لتمويل محدودى ومتوسطى الدخل، والباقى تم ضخه خارج إطار المبادرة.

ومن جانبه قال فتحى السباعى إن التعمير والإسكان يعتزم المشاركة فى المبادرة الجديدة التى أطلقها البنك المركزى لتمويل إسكان متوسطى الدخل بفائدة 10% متناقصة.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزى قد أعلن فى شهر مايو 2019 عن إطلاق مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل إسكان متوسطى الدخل، بعد توقف المبادرة الأولى التى رصد لها المركزى 20 مليار جنيه، تم ضخها بالكامل لتمويل إسكان متوسطى ومحدودى الدخل.

وبحسب السباعى، فقد تم رفع الحد الأقصى لتمويل الوحدات فى المبادرة الجديدة إلى 2 مليون جنيه، مشيرا إلى أن البنوك تترقب صدورها فى أى وقت.

أشار السباعى إلى أن تلك المبادرة قد تكون فرصة جيدة لتمويل الموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا استعداد البنك للقيام بهذا الأمر.

واضاف أن عدد عملاء البنك يتجاوز الـ 2 مليون عميل، مؤكدا حرص البنك على تقديم جميع الخدمات لهم، والوصول إليهم فى كل مكان، سواء من خلال الفروع، أو عن طريق الخدمات التكنولوجية الحديثة.