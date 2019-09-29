 الحاكم العام لكندا تشارك في مراسم جنازة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك - بوابة الشروق
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الحاكم العام لكندا تشارك في مراسم جنازة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك

علم كندا
علم كندا
أ ش أ
نشر فى : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 10:32 م | آخر تحديث : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 10:32 م

أعلن رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الأحد، أن الحاكم العام لكندا جولي باييت، ستتوجه إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث ترأس وفدا رسميا لحضور مراسم جنازة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك.

وقال ترودو - في بيان صادر من مكتبه - "كان الرئيس السابق جاك شيراك رجل دولة عظيم خدم شعب فرنسا بامتياز على مدار مسيرته السياسية الواسعة.. أقدم خالص التعازي لعائلته وأصدقائه وللشعب الفرنسي نيابة عن جميع الكنديين".

وتوفي جاك شيراك يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز 87 عاما، وقد شغل الراحل منصب رئيس فرنسا خلال الفترة من 1995 إلى 2007.

وأعلنت فرنسا، يوم غد 30 سبتمبر، يوم حداد وطني على شيراك، وسيقام قداس الوداع في كنيسة "سان سولبيس" بباريس، والذي سيحضره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.


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