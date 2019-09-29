«الشركة المصرفية» يدير قرضا مشتركا بقيمة مليار جنيه لصالح «درة جروب»

خاطب بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، عددا من البنوك المحلية للمشاركة فى ترتيب قرض مشترك بقيمة مليار جنيه لصالح مجموعة درة، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية تحدثت لـ«مال واعمال ــ الشروق».

اضافت المصادر أن الشركة الهندسية للانشاء والتعمير إحدى شركات مجموعة «درة جروب» تسعى للحصول على القرض للمساهمة فى التكاليف الاستثمارية للمشروعات التى تتولى الشركة تنفيذها فى العاصمة الادارية.

ويبلغ حجم التعاقدات التى أبرمتها الشركة مع هيئة المجتمعات العمرانية لتنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية حوالى 3.5 مليار جنيه، حيث تتولى الشركة تنفيذ مشروعات فى الحى السكنى الثالث والرابع، عبارة عن عمارات، بالإضافة إلى 952 فيلا بمشروع المقصد.

تشارك مجموعة درة فى تنفيذ احد ابراج مدينة العلمين الجديدة بارتفاع 47 طابقا، بالاضافة إلى تنفيذ 13 مبنى بالمنطقة الترفيهية بالمدينة بحجم اعمال يبلغ 6 مليارات جنيه.

وقام بنك الشركة المصرفية saib فى يوليو الماضى، بترتيب وتسويق وتغطية تمويل متوسط الأجل بقيمة 750 مليون جنيه لصالح شركة الخرافى ناشيونال لتطوير مشروعات البنية التحتية ــ انشاء وخدمات، وذلك بمشاركة ٤ بنوك محلية.

ويشهد القطاع المصرفى تسويق العديد من القروض لصالح شركات المقاولات، حيث وقع تحالف 6 بنوك عقد تمويل مشترك بقيمة 3.1 مليار جنيه لصالح شركة سامكريت، بغرض تمويل عمليات المقاولات المسندة إليها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنفيذ الحى السكنى الخامس «R5» بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما حصلت شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى على تمويل بقيمة 980 مليون جنيه لتمويل مشروعاتها بالعاصمة الادارية، وتتفاوض حاليا على تمويل جديد بحوالى مليار جنيه ووقعت شركة ريدكون للتعمير عقد تمويل مشترك بحد اقصى 600 مليون جنيه مع تحالف عدة بنوك، وسبق أن وقعت الشركة مع البنك الأهلى المصرى على عقد تمويل احد مشروعاتها بمدينة العلمين الجديدة.

ووافق مجلس الوزراء على السماح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالحصول على قرض بقيمة 20 مليار جنيه من بنوك محلية، بالإضافة إلى توريق عقود أراض بقيمة 10 مليارات جنيه، للمساهمة فى تمويل مشروعات المرافق والبنية التحتية فى المدن الجديدة خاصة العاصمة الادارية والعلمين الجديدة.