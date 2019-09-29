دبلوماسي كوري شمالي: متفائل بتوقيت محادثات العمل بين بيونج يانج وواشنطن

قال السفير الكوري الشمالي لدى الأمم المتحدة كيم سونج إنه ينظر بشكل "إيجابي" بشأن إمكانية استئناف محادثات العمل الخاصة بتفكيك الأسلحة النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وقال كيم ، في تصريح لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية على هامش منتدى السلام العالمي لعام 2019 حول كوريا بجامعة كولومبيا بنيويورك أمس السبت، ردا على سؤال حول الجهود المستمرة لترتيب اجتماع على مستوى العمل بين واشنطن وبيونج يانج- أن المحادثات قد تكون وشيكة، مضيفا أن كيم رفض التعليق على كيفية اجتماع الزعيم الكوري الشمالي ونظيره الأمريكي في قمتهما الثالثة، قائلاً: "هذا شيء لا يمكنني أن أقول أي شيء عنه بعد.

يشار إلى أن البلدين يجددان جهودهما لاستئناف محادثاتهما الثنائية المعلقة بشأن نزع السلاح النووي، كانت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج - هوا قد صرحت مؤخرا بأن المناقشات على مستوى العمل بين واشنطن وبيونج يانج قد تستأنف في غضون بضعة أسابيع.