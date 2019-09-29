سلوفاكيا تحظر طيران مقاتلات ميج-29 بعد حادث تحطم إحداها

أعلنت وزارة الدفاع السلوفاكية في بيان أنه تم حظر طيران طائراتها الحربية سوفيتية الصنع من طراز ميج -29 بشكل مؤقت بعد تحطم إحداها في ساعة متأخرة من الليلة الماضية غربي البلاد.

ونجح قائد الطائرة بالقفز بالمظلة ، حسبما أفادت الوزارة. وفقًا لوزير الدفاع بيتر جاجدوس، وكانت حالة الطيار في مستقرة لدى تلقيه العلاج في المستشفى.

ونقل موقع "برافدا دوت إس كيه" عن جاجدوس قوله إن الطيار وجه الطائرة قبل خروجه منها لتتحطم في منطقة غير مأهولة بالسكان للحد من الأضرار المحتملة على الأرواح والممتلكات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع دانكا كاباكوفا إن الطائرة الثانية التي شاركت في مهمة التدريب الروتينية هبطت بسلام.