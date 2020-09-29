روسيا تعتزم استخدام نظام الحصص لصادرات الحبوب في المستقبل

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قالت نائب وزير الزراعة الروسي أوكسانا لوت اليوم الاثنين، إن الوزارة تعتزم استخدام نظام الحصص لصادرات الحبوب في المستقبل، حتى مع وجود محصول وفير لدى البلاد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن لوت أدلت بهذا التصريح بعد اجتماع بين المسؤولين والمصدرين لمناقشة أوضاع سوق الحبوب الزراعية.

وتستعد روسيا لاستعادة مكانتها كأكبر دولة مصدرة للقمح في العالم، وتجني روسيا حاليا ثاني أكبر محصول قمح في تاريخها خلال الموسم الحالي 2020/2021 الذي بدأ في يوليو الماضي.

من ناحيته كتب الاتحاد الروسي لمصدري الحبوب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم أنه لن يتم تطبيق نظام الحصص على الموسم الحالي.