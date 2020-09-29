 بوتين يعرب لرئيس الوزراء الأرميني عن القلق الشديد من الوضع في اقليم ناجورني قره باخ - بوابة الشروق
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 8:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

تنصح الأهلي بالتعاقد مع؟


النتـائـج تصويت

بوتين يعرب لرئيس الوزراء الأرميني عن القلق الشديد من الوضع في اقليم ناجورني قره باخ

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
موسكو - أ.ش.أ
نشر في: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 8:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 8:07 م

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، اليوم /الثلاثاء/ مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان عن القلق الشديد بشأن الوضع في ناجورني قرة باخ بين أرمينيا وأذربيجان.
وأفاد بيان مقتضب للكرملين بأنه جرى اتصال هاتفي ، بمبادرة من الجانب الأرميني، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان.
وأضاف البيان أن بوتين أكد خلال الاتصال الهاتفي على الضرورة الملحة لوقف إطلاق النار في ناجورني قره باخ واتخاذ إجراءات لتهدئة الأزمة، معربا عن قلقه الشديد إزاء الأعمال القتالية الجارية هناك.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك