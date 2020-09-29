بوتين يعرب لرئيس الوزراء الأرميني عن القلق الشديد من الوضع في اقليم ناجورني قره باخ

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، اليوم /الثلاثاء/ مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان عن القلق الشديد بشأن الوضع في ناجورني قرة باخ بين أرمينيا وأذربيجان.

وأفاد بيان مقتضب للكرملين بأنه جرى اتصال هاتفي ، بمبادرة من الجانب الأرميني، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان.

وأضاف البيان أن بوتين أكد خلال الاتصال الهاتفي على الضرورة الملحة لوقف إطلاق النار في ناجورني قره باخ واتخاذ إجراءات لتهدئة الأزمة، معربا عن قلقه الشديد إزاء الأعمال القتالية الجارية هناك.