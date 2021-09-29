عضو بمجلس النواب: تطوير حديقة الميريلاند لا يؤثر على الأشجار التاريخية

قال النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب، إنّ حديقة الميريلاند بمصر الجديدة، تضم جزئين أحدهما مشروع تجاري خدمي، والجزء الثاني بمساحة 22 فدانًا تم استقطاع حوالي 10 آلاف متر منه لإنشاء نصب تذكاري، موكدا عدم الاقتراب من الأشجار التاريخية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنّه كان لابد من إيضاح ما يحدث في حديقة الميريلاند من تطوير للحفاظ على الأشجار، موضحا أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تباشر تطوير جزء كبير من الحديقة.

وأوضح أن ما يحدث من تطوير لا يؤثر على رواد حديقة الميريلاند، مشيرًا إلى أنّ نظام الزيارة في الحديقة متاح لجميع المواطنين لتمضية وقت الفراغ والاستمتاع بالمناظر الطبيعية والخدمات التي تقدمها الحديقة، كما أنه لن يكون هناك أي محطات بنزين في نطاق الميريلاند.