شعراوي: نسعى للتعاون مع القطاع الخاص لدعم جهود الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي لأبناء القرى

أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اهتمام الحكومة بدفع سُبُل التعاون والشراكة الفعَّالة مع القطاع الخاص؛ لدعم جهود الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام لأبناء القرى والتوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على المستوى المحلي.

جاء ذلك خلال لقاء شعراوي، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية لاستعراض آخر مستجدات التنسيق بين الوزارة واتحاد الصناعات فيما يخص مبادرة "شغلك في قريتك" لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة من أبناء القرى بالمحافظات المستهدفة في المرحلة الأولى للمبادرة.

وقال وزير التنمية المحلية إن الحكومة تسرع الخطى لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتنمية القرى المصرية خاصة خلال تنفيذ برنامج تطوير الريف المصري ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بها بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة وأصحاب الحرف المختلفة للحد من مشكلة البطالة وخلق فرص عمل مستدامة وزيارة دخل الأسرة على مستوى القرى.

وأشار شعراوي إلى التعاون بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل لأبناء القرى بالمحافظات في إطار برنامج "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية التابعين للوزارة.

ومن جهته، أشاد المهندس محمد السويدي بجهود وزارة التنمية المحلية في التنسيق مع المحافظين لتنفيذ المبادرة والإسراع بالإجراءات التنفيذية اللازمة على أرض الواقع؛ لضمان تحقيق الهدف منها في إطار جهود الاتحاد لتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بالقرى المصرية وخاصة المشروعات كثيفة العمالة وعلى رأسها صناعة الملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية والخشبية والسلع الغذائية، لافتاً إلى أن أهم ما يميز تلك المبادرة هو مساعدة وتفهم وزارة التنمية المحلية لاختيار قطع الأرض التي تصلح للتنفيذ واختيار نوعية المشروعات والفرص الاستثمارية التي سيتم تنفيذها.

وأشار السويدي إلى وجود العديد من الميزات التنافسية لحوالي 160 قرية مصرية تضمن العديد من أصحاب الحرف والتي يمكن تنفيذ مبادرة شغلك في قريتك بها خلال الفترة المقبلة عبر إقامة مجمعات صناعية وإنتاجية كبرى.

ونوه رئيس الاتحاد إلى استعداد عدد من المطورين الصناعيين ورجال الأعمال للمشاركة في هذا المشروع المهم والذي يحقق عددًا من الأهداف وعلى رأسها توفير فرص عمل وخفض تكاليف نقل العمالة للصناعات الكثيفة عبر إقامة مشروعات في القرى.

جدير بالذكر أن مبادرة شغلك في قريتك سيتم البدء فيها بإنشاء 4 مجمعات صناعية إنتاجية على 4 قطع أراض في 4 محافظات هي الإسماعيلية والفيوم والمنيا والمنوفية كمشروع تجريبي يتم التوسع فيه مستقبلا بباقي المحافظات، وجاءت هذه المواقع في قرية "سبك الضحاك" بالمنوفية على مساحة 6000 متر، وقرية "أبو صوير" بالإسماعيلية بعد توفير مساحة 4200 متر، وقرية "هوارة المقطع" بالفيوم على مساحة 6000 متر، وقرية "بني أحمد" بمحافظة المنيا على مساحة 9625 مترًا، كما تم تقسيم نوعية الصناعات والأنشطة بكل منطقة بناءً على الخامات المنتجة وكثافة العمالة، وإمكانية تسويق المنتجات للمنطقة أو التصدير لبعضها.