صلاح رجل مباراة ليفربول وبورتو في دوري أبطال أوروبا

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فاز محمد صلاح نجم ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد بورتو البرتغالي، والتي وقع خلالها الفرعون على ثنائية.

وفاز الليفر بخماسية مقابل هدف وحيد، أحرز الفرعون الهدف الأول والثالث باللقاء.

وسجل صلاح الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 60 حيث استلم تمريرة رائعة من جونز حولها بنجاح بتسديدة أرضية متقنة.

وبعد 6 دقائق قام كلوب باستبداله لإراحته من أجل مواجهة الاسبوع القادم الهامة ضد مانشستر سيتي بالأسبوع السابع من البريميرليج.

وكان صلاح قد سجل هدفا في الدقيقة 18 من الشوط الأول، وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني قبل أن يسجل الفرعون ثالث أهداف الريدز.

ووصل صلاح للهدف رقم 31 في دوري أبطال أوروبا، متخطيا صامويل إيتو (30 هدفا)، وبات الفرعون ثاني أكثر إفريقي مسجلا للاهداف في التشامبيونز ليج بعد ديديه دروجبا صاحب (44 هدفا).