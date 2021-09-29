كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول فيديو على "فيسبوك" يظهر خلاله انحراف سيارة ميكروباص واصطدامها بسيدتين في منطقة العاشر من رمضان بالشرقية.

وبفحص الواقعة تم تحديد السيارة المشار إليها بمقطع الفيديو، وتبين أنها سيارة ميكروباص قيادة سائق مقيم بقسم شرطة ثان العاشر من رمضان، واصطدامها بكل من ربة منزل وابنتها مقيمتان بذات الدائرة، أثناء جلوسهما على الرصيف بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية، بسبب حدوث عطل بمكابح السيارة، ونتج عن ذلك إصابتهما بكسور وسحاجات، وتم نقلهما للمستشفى بمعرفة السائق لتلقي العلاج.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط السيارة وقائدها، وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص، وأضاف بحدوث عطل مفاجئ بمكابح السيارة أدى إلى انحرافها والاصطدام بهما، ولم يتمكن من مفاداتهما.

وبسؤال كل من ابن الأولى وزوج شقيقتها، أيدا ما جاء بالفحص، ولم يتهما أو يشتبها جنائياً فى الحادث، وأنهما لم يقوما بتحرير محاضر بالواقعة، وأيدا رغبتهما في التنازل والتصالح مع السائق.