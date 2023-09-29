مبابي على رأس قائمة سان جيرمان لمبارة كليرمون

أعلن لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، قائمة فريقه لمباراة كليرمون فوت، غدًا السبت، على ستاد جبريل مونتبيد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

يتواجد باريس سان جيرمان في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الفرنسي ولديه 11 نقطة، بينما يأتي كليرمون فوت في المركز الـ18 "الأخير" ولديه نقطة واحدة.

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان على النحو التالي:

" حكيمي، أوجارتي، ماركينيوس، مبابي، فابيان، جونتشالو راموس، ديمبلي، دانيلو، فيتينيا، لوكاس هيرنانديز، كولو مواني، موكيلي، شير ندور، سولر، باركولا، ليتليير، إميري، سكرينيار، أرناو تيناس، كورزاوا، دوناروما".