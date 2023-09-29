نشرت وزارة النقل أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة، ضمن خطة وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.

وأشار الفيديو، الذي نشرته وزارة النقل على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الجمعة، إلى ارتفاع معدلات تنفيذ الأعمال الإنشائية بالميناء، أهمها إنشاء أرصفة بطول 18 كيلو متر لتصبح إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كيلو متر، وبعمق 18 مترا، واستكمال أعمال تجفيف الخوص السادس بالميناء، وإنشاء 5 أحواض جديدة، بالإضافة إلى إنشاء ساحات التداول بمساحة 8.6 كيلو متر مربع لتصبح إجمالي الساحات 10.6 كيلو متر مربع.

كما أوضح الفيديو تركيب مجموعة من القضبان على خطوط السكك الحديدية التي من المخطط يتم إنشائها بطول 17 كيلو متر ليصبح إجمالي خطوط السكك الحديدية بالميناء 22 كيلو متر متصلة بالقطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين /مرسى مطروح).

بالإضافة إلى إنشاء طرق بطول 17 كيلو متر، وطريق شرياني بطول 17 كيلو متر رصف خرساني من عدة حارات، ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلا داخل الميناء، وكذلك زيادة المساحة بـ 4 كيلو متر مربع حتى تصبح المساحة الكلية 25 كيلو متر مربع وبعمق 18 كيلو متر، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 متر.

يذكر أنه تم تسليم أولى محطات مشروع تطوير ميناء السخنة (محطة حاويات "هاتشيسون") لأكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم وهو هاتشيسون العالمية، وتحالف الخطوط الملاحية العالمية COSCO و CMA لأكبر تحالف عالمي في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية في يوليو الماضي، لتنفيذ البنية الفوقية لمحطة حاويات السخنة.