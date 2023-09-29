يستضيف الدكتور عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه على قناة "الحياة" يوم الأحد المقبل، الفنان سامح الصريطي وابنته ابتهال في مواجهة فنية وإنسانية تكشف العديد من الأسرار التي لايعرفها أحد.

في الحلقة يقدم الصريطي وابنته ديو غنائي لأحد الأغاني من تأليفهم، كما يقوم سامح الصريطي بتقليد أصوات الحيوانات.

يكشف الفنان خلال الحوار عن أبرز الأعمال الفنية التي يعتز بها سواء الأعمال التاريخية أو الاجتماعية، ويتحدث لأول مرة عن زوجته ومعاناتها مع المرض ويرد على الشائعات التي طالته بعد وضعها في إحدى دور الرعاية.