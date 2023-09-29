سجل الأهلي، هدفه الأول في شباك نظيره سان جورج الإثيوبي، في المواجهة التي تقام حاليا على ملعب القاهرة الدولي، في إياب دور الإثنين والثلاثين من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء هدف الأهلي الأول في الدقيقة العاشرة بتوقيع محمد مجدي أفشة من ركلة حرة مباشرة نفذها اللاعب بطريقة رائعة.

ويلعب الأهلي بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي في خط الدفاع: كريم الدبيس - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني

في خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - محمد الضاوي كريستو - أحمد عبد القادر

في خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا