سبورتنج براجا يعمق جراح إيشتريلا أمادورا برباعية في الدوري البرتغالي

عمق فريق سبورتنج براجا جراح مضيفه إيشتريلا أمادورا في بطولة الدوري البرتغالي، بعدما تغلب عليه 4 / 2، مساء الخميس، في المرحلة السابعة للمسابقة.

وأحرز ألفارو دجالو الهدفين الأول والثاني لبراجا في الدقيقتين 13 و49 على الترتيب، قبل أن يضيف سيمون بانزا الهدف الثالث في الدقيقة 68.

وأشعل إيشتريلا أمادورا المباراة من جديد، بعدما قلص الفارق بتسجيله هدفين عن طريق جواو كيكاس وجيان فيليبي في الدقيقتين 75 و79 على الترتيب.

وقضى براجا على آمال أصحاب الأرض في إدراك التعادل، بعدما أحرز ريكاردو هورتا الهدف الرابع للضيوف في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وارتفع رصيد سبورتنج براجا، الذي حقق فوزه الرابع في البطولة هذا الموسم مقابل تعادل وحيد وخسارتين، إلى 13 نقطة في المركز الرابع، بفارق 3 نقاط خلف سبورتنج لشبونة (المتصدر)، الذي لعب 6 لقاءات فقط.

في المقابل، توقف رصيد إيشتريلا أمادورا، الذي تكبد خسارته الرابعة في المسابقة هذا الموسم مقابل فوز وحيد وتعادلين، عند 5 نقاط في المركز الخامس عشر (الرابع من القاع)، علما بأنه لم يحقق أي انتصار في المسابقة للمباراة الرابعة على التوالي.