مصر تسترد قطعا أثرية من أمريكا

زار الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أمس السبت، مقر القنصلية العامة المصرية في نيويورك، على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك لتفقد القطع الأثرية المصرية التي تم استردادها أخيرًا، والتي نجحت القنصلية العامة المصرية بنيويورك في استردادها بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ومكتب المدعي العام الأمريكي في منهاتن، ومكتب النائب العام المصري.

وتضمنت المجموعة عدة قطع مهمة تعود إلى العصر الفرعوني القديم، والعصر البطلمي، ومن بينها قناع خشبي مذهب، وقدم من الجرانيت الأحمر، ومزهرية مصرية من الألباستر، وغيرها.

ووجه وزير الخارجية المصري بسرعة إنهاء جميع الإجراءات اللازمة لشحن القطع الأثرية إلى مصر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية في الدولة، وأكد الوزير المصري على الأهمية التي توليها مصر لملف استرداد الآثار المصرية المهربة وعودتها إلى أرض الوطن.

وأشاد بالجهود الحثيثة التي تبذلها السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومكتب النائب العام المصري وأجهزة الدولة المعنية لاسترداد القطع الأثرية المصرية؛ حفاظًا على ثروات البلاد.