بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان وغزة

دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان، معربا عن «ألمه» إزاء اتساع نطاق النزاع في الشرق الأوسط.

وبحسب وكالة «فرانس برس»، قال البابا فرنسيس، في ختام قداس أقيم في ملعب الملك بودوان في بروكسل: «أواصل متابعة اتساع النزاع واحتدامه في لبنان بألم وقلق».

وذكر أن «لبنان رسالة لكنها الآن رسالة معذبة، وهذه الحرب لها آثار مدمرة على السكان».

وأضاف: «مازال الكثير من الناس يموتون يوما بعد يوم في الشرق الأوسط»، فيما ينفذ الجيش الإسرائيلي ضربات مكثفة وواسعة النطاق استهدفت كبار مسئولي حزب الله ومستودعات أسلحة تابعة له في جنوب لبنان وبيروت.

ودعا البابا فرنسيس «جميع الأطراف إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان وغزة وبقية فلسطين وإسرائيل».

من جهته، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، أن عدد النازحين جراء الضربات الإسرائيلية المتواصلة في لبنان قد يكون وصل إلى «مليون شخص»، معتبرا أن عملية النزوح هذه ربما هي الأكبر في البلاد.

وقال ميقاتي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع للجنة الطوارئ الحكومية، إن الدولة وفرت 772 مركز إيواء تستضيف 118 ألف نازح.

وأضاف أن لبنان يشهد أكبر عملية نزوح، وأن الدولة تحاول إدارة هذا الأمر، موضحًا أن الأزمة لا تتعلق بالإيواء والغذاء فقط بل أيضًا بالصحة.

وأوضح أن الدولة اللبنانية تقوم بكل ما يلزم وفق إمكاناتها، وأن المساعدات تصل إلى لبنان من أطراف من المانحين، قائلا: «سنطلب من الدول المانحة مساعدتنا لمواجهة أزمة النزوح».

وطالب ميقاتي بضرورة وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، ومن ضمنها غزة، والعودة إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، لافتًا إلى أن لبنان ليس لديه سوى الخيار الدبلوماسي، ومشددا على تمسك بلاده بالشرعية الدولية والسلام.