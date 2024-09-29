رئيس الإدارة المركزية للتعليم ووكيل تعليم البحيرة يتابعان انتظام سير العملية التعليمية في دمنهور

استقبل يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأجريا جولة تفقدية على عدد من مدارس إدارة مركز دمنهور التعليمية، وكانت مدرسة أحمد زويل الثانوية بنين أولى محطات تلك الجولة.

وتفقدا المدرسة وقدما تحية شكر وتقدير لإدارة المدرسة على ما ظهرت به المدرسة من تجهيز وحسن استقبال الطلاب وعلى أداء المدرسة المميز واستعدادها للعام الدراسي الجديد، وهنئا الطلبة والمعلمين بالعام الدراسي الجديد وحثوهم على بذل مذيد من الجهد والمثابرة.

وتابعا انتظام وانضباط اليوم الدراسي، واطمئنا على ممارسة الأنشطة بالمدرسة، في ظل اهتمام القيادة السياسية باكتشاف ورعاية الموهوبين في جميع المجالات والعمل على صقل مهارتهم، وتقديم أوجه الدعم والرعاية كافة.

وأكد محمد عطية، إن جولته على مدارس المحافظة تأتي في إطار متابعة انضباط واستقرار العملية التعليمية بالبحيرة، والتاكيد على الآليات والضوابط التي أقرتها وزارة التربية والتعليم؛ لضبط العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد لتوفير بيئة تعليمية مناسبة وجاذبة، وتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب مع التاكيد على دور المعلم ودعمة ومتابعة الأنشطة المدرسية وإزالة جميع المعوقات التي تواجه الطلاب والمعلمين.

وفي هذا الصدد، ناقش رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات ووكيل الوزارة، الطلاب في الحلول التي اتخذتها الوزارة؛ لتحقيق الانضباط في العملية التعليمية وحرصها على وضع الآليات المناسبة لسد العجز في إعداد المعلمين، وما قامت به من زيادة الفترة الزمنية للتدريس وزيادة المدة الزمنية للحصة، وتوزيع درجات المواد بالإضافة إلى إجراءات جذب الطلاب للمدرسة، وتطوير مهاراتهم وقدرتهم على التحصيل الدراس.

وناقشا الطلاب عن إثر قرارات الوزارة الجديدة في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول في توفير الأجواء المناسبة؛ للتعلم وتحسين البيئة التعليمية، وتمت مناقشة المعلمين في أهمية المنصات التعليمية التابعة للوزارة، وأهمية استخدامها في تحديد الواجبات المدرسية للطلاب.

وشدد على ضرورة تواجد دليل المعلم مع جميع المعلمين وخاصة معلمي الحصة؛ لما له من ـهمية كبرى في مساعدة المعلم في تقديم أفضل محتوى تعليمي.

وأكد خلال الجولة، ضرورة تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي والعمل على عودة المدرسة إلى سابق عهدها جاذبة للطلاب والمعلمين، والتاكيد على الالتزام بالتدريبات التي تعمل على رفع التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف والخطة الدراسية الموضوعة من قبل الوزارة، والاهتمام بطابور الصباح، وتحية العلم وتفعيل الإذاعة المدرسية بموضوعات هادفة؛ لغرس روح المواطنة والانتماء لدى الطلاب.

ووجه بمتابعة جميع الدفاتر داخل المدارس والأنشطة وتفعيل دور الإشراف خلال اليوم الدراسي؛ حرصا على أمن وسلامة الطلاب، مع التاكيد على النظافة العامة والنظافة الدورية لدورات المياه، وقيام الموجهين المتابعين بدخول الفصول الدراسية ومتابعة أعضاء هيئة التدريس وقياس مستوى الطلاب، ورفع تقرير بمستواهم ومتابعة الحصص والتأكد من تنفيذ خطة المنهج المقرر.

وشدد على مديري ووكلاء المدارس بالإشراف اليومي، والتأكد من مغادرة جميع الطلاب والعاملين للمدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي، وتنفيذ ما جاء بالكتاب الدوري الخاص بتفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب، ومتابعة الحضور الطلابي بالمدارس، وجعل المدرسة جاذبة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة؛ لجذب طلابها وعودتهم للمدرسة للاستفادة من الحياه المدرسية في الانضباط والالتزام.