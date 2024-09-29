الوكالة اللبنانية: الطيران الإسرائيلي استهدف شخصية في شقة سكنية بالضاحية الجنوبية

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قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن الغارة المعادية التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي قبل قليل، في منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت شخصية في شقة سكنية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ ضربة دقيقة على الضاحية الجنوبية في بيروت، وذلك في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

من جانبها، نقلت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله، إن «الجيش نفذ عملية اغتيال لقيادي في حزب الله بالضاحية الجنوبية وتتحقق من مصيره».

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جديدة على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ الأحد، غارة عنيفة على منطقة بين الشياح والغبيري في الضاحية الجنوبية.

وأشارت إلى ارتفاع سحب الدخان في سماء المنطقة، قائلة إن سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان المستهدف.

ونوهت أن الطيران الإسرائيلي المعادي حلق طيلة فترة قبل الظهر وحتى الآن، فوق بيروت والضاحية.