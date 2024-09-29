سليمان يحتفل بثاني ألقابه في السوبر الأفريقي مع الزمالك

احتفل أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على ملف الكرة، بلقب كأس السوبر الأفريقي الذي يعد الثاني له مع الفريق الأبيض ولكن في مناصب مختلفة.

وكان الزمالك قد فاز على الأهلي بركلات الترجيح "4-3" بعد التعادل 1-1، ليكرر انتصاره على نفس الفريق من نسخة 1994، والتي حسمها هدف أيمن منصور لصالح الأبيض.

وقال سليمان عبر حسابه على "فيسبوك": "لقبين غاليين جداً الأول كنت أحد أعضاء الجهاز الفني كمدرب حراس مع الكابتن محمود الجوهري، واللقب الثاني كعضو مجلس إدارة.. قد تختلف المناصب و تتبدل المراكز ولكن يظل الزمالك هو مصدر السعادة و منبع الفخر و العشق الذي لا ينتهي وسأظل عاشقاً مدافعاً عنه ما حييت."

وتابع: "مبروك لجمهور الزمالك العظيم بطولة تستحقوها بجدارة وقدمتم صورة راقية و دعم مُعتاد غير محدود لناديكم، مبروك لأعظم جمهور في الكون دمتم سندنا دائماً".

وأضاف: "مبروك للجهاز الفني قيادة ممتازة وتسيير مباراة عظيم ومجهود جبار وبطولة مستحقة تماماً ولن تكون الإخيرة بإذن الله فمشوار الزمالك نحو منصات التتويج لن يتوقف هنا".

وواصل: "مبروك لمجلس الإدارة بقيادة الكابتن حسين لبيب وكل أعضاء المجلس الزملكاوية المخلصين. .عاش الزمالك كبيراً و بجمهوره عاش عظيماً."